Las cifras oficiales muestran que en estos momentos hay 2,750 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos en todo el estado.

Nikki Fried, comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, animó a las personas que no se han vacunado a inmunizarse al remarcar que “13,747 floridanos están en el hospital recibiendo tratamiento por COVID-19”.

Children don’t often get very sick from #COVID19. But, children can spread COVID-19, including the Delta variant, even when they have mild or no symptoms. Now is the time to have your children 12 years & older vaccinated before school starts in the fall. https://t.co/tt49zOn1hf pic.twitter.com/A5hSYmIKPT

— CDC (@CDCgov) August 7, 2021