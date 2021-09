Alarmó el nuevo número de muertes por COVID-19 en Florida, que ha aumentado en 1.338 según los últimos datos publicados este jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Aunque cabe destacar que esas muertes no ocurrieron durante el último día y se remontan a semanas atrás, pero el recuento total de 45,909 muertes enumeradas por los CDC el jueves representa un aumento significativo de las 44,571 enumeradas un día antes.

“Este es el número de muertos más alto que hemos visto en un solo informe. Debería conmocionarnos hasta la médula ”, tuiteó la comisionada estatal de Agricultura, Nikki Fried, una demócrata que planea competir contra el gobernador republicano Ron DeSantis el próximo año. Reportó Local10.

El CDC recibe las métricas del departamento de salud de Florida y publica actualizaciones diariamente durante la semana, mientras que el estado publica sus números en un informe público una vez a la semana los viernes.

Florida just reported 1,338 deaths from COVID-19 to the @CDCgov today. This is the highest death toll we've seen in a single report. It should shock us to the core.

Florida also added 21,392 new cases.

Mask up. Vaccine. Be safe.

— Nikki Fried (@NikkiFried) September 2, 2021