El quinteto del Heat de Miami saltó a la cancha del AAA vestido de amarillo, en su edición dorada ganadora y la misma le dio suerte sin importar que no estaba Bam Adebayo, pero sí Jimmy Butler y el resto del equipo decididos a llevarse el triunfo.

Así que en un encuentro sumamente disputado, que se decidió en los minutos finales, el Heat consiguió una buena victoria 111-103 ante el peligroso Magic y de esto modo comenzar con el pie derecho esta segunda vuelta y por encima de .500 (19-18) para colocarse en el quinto puesto del Este, reportó Diario Libre.

La clave del triunfo fue su buena defensa, principalmente en el parcial final, y la seriedad y agresividad con que jugó el encuentro en el que Spoelstra le dio minutos a Mo Harkless y Chris Silva tras pasar inadvertidos en la primera vuelta.

“Ha sido un objetivo nuestro desde hace varias semanas. Aunque es solo un pequeño obstáculo, era algo que queríamos hacer “, dijo el entrenador Erik Spoelstra. “En el último cuarto nuestra defensa realmente se recuperó”.

El Heat tiró para un 45.1 por ciento (solo 32.7 en triples), tomó 55 rebotes y solo perdió 10 balones con cinco jugadores con doble dígitos.

Butler como de costumbre estuvo sublime rozando el triple doble con 27 puntos, ocho rebotes y 11 asistencias, además de tres robos, un tapón y con una de esas defensas que frustran a su rival .

It was a good night. pic.twitter.com/ntvMsywEKT

We got to watch Jimmy Butler play basketball tonight.

“Al final del día, eso es lo que hacen los grandes jugadores”, comentó Spo. “Pone su impacto en el partido y hace una serie de jugadas ganadoras que te ponen en posición de salir con la victoria“.

Kelly Olynyk, en ausencia de Adebayo, se batió con uno de los mejores centros de la liga como Nikola Vucevic y salió airoso con 20 puntos (4-8 en triples) , siete rebotes, dos asistencias y un tapón.

“[Vucevic] es un jugador realmente bueno y All-Star por una razón. Tienen un montón de chicos que corren todo a través de él y es difícil”, señaló Olynyk. “Tienes que intentar contenerlo y hacer lo que puedas. Debe ser un esfuerzo grupal, no puedes proteger a alguien así con una sola persona“.

Mientras, Spoelstra se mostraba complacido con su actuación. Si siempre fuese así, el Heat no perdía.

“KO está ganando confianza y presenta desafíos para los equipos rivales”, indicó su entrenador.

Tyler Herro volvió a brillar con su juego dinámico con el que llegó a 17 importantes cartones, a pesar de irse con 1-7 en triples.

Kendrick Nunn estuvo oportuno cuando más se le necesitaba y se fue con 13 cartones.

Y Goran Dragic no estuvo tan fino de cara al aro, pero todo corazón se las arregló para ayudar al equipo con 11 puntos.

How did Goran get this off? 👀 pic.twitter.com/eKmn7lrHtB

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 12, 2021