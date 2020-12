El Miami Heat reveló el uniforme alternativo para la temporada 2020-21 de la NBA.

Por redacción MiamiDiario

La nueva edición, denominada ViceVersa, es degradada con colores rosa y azul en tono pastel, reportó The Playoffs.

Según la franquicia de South Beach, el nuevo estilo “avanza” hacia donde aún no ha estado: en un Miami de un mañana no tan lejano. “ViceVersa no es necesariamente un destino, sino un sentimiento, un estado de ánimo o una energía”, dice el comunicado del equipo.

“ViceVersa tiene una dualidad, existente en rosa o azul según tu punto de vista. Pero también honra la historia del Heat, con rastros de los uniformes anteriores de Vices. El uniforme celebra el degradado rosa y azul, que estuvieron presentes en todas las ediciones anteriores”.

Jennifer Alvarez, vicepresidenta de marketing creativo y digital de Heat, explicó un poco más sobre los uniformes: “En 2017, Vice comenzó como un viaje, un viaje en el tiempo hacia una realidad donde 1988 nunca terminó”, dijo.

“En 2018, regresamos al presente con una secuencia inspirada en los diferentes lados de Miami, comenzando con las oscuras y serias ´Vice Nights`, luego con la más relajada y madura ´Sunset Vice`. Finalmente, con el brillante y enérgico ´ViceWave`, agregó Jennifer.

Debido al coronavirus, la producción de los uniformes se ha retrasado y las camisetas de ViceVersa no están disponibles para su compra de inmediato.

Por ahora, la franquicia de Miami está vendiendo los uniformes de sus atletas en el sitio web oficial del equipo. La temporada 2020-21 de la NBA comenzará el 22 de diciembre.

#HEATTwitter your kind demands for #ViceVersa wallpaper didn't go unnoticed! Reply with your new home screens and you may get a follow… or a like… or some other form of acknowledgement ¯_(ツ)_/¯ #WallpaperWednesday@MiamiHEAT // @AmericanAir pic.twitter.com/TH96fapq91 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 2, 2020

También puedes leer: