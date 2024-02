Comisionados evalúan presencia de salvavidas en Lauderdale-by-the-Sea tras muerte de niña

Ha pasado una semana desde el trágico accidente que dejó una víctima fatal en la playa de Lauderdale-by-the-Sea. La niña Sloan Mattingly, de 7 años, murió luego de que el agujero que cavaba junto a su hermano colapsara y la dejara bajo la arena por más de 15 minutos.

Este martes 27 de febrero, los comisionados de Lauderdale-by-the-Sea se reunieron con testigos, vecinos de la comunidad y agentes que participaron en la emergencia para discutir las acciones a seguir y evitar un evento similar en el futuro. Algunos testimonios pusieron de relieve la urgencia de abordar vacíos de seguridad de la playa.

El capitán de la Oficina del Sheriff de Broward, William Wesolowski, proporcionó un relato detallado de la situación cuando llegaron al lugar del accidente. “Maddox, el niño, estaba hasta la cintura en la arena, llorando histéricamente”, compartió Wesolowski, según detalló el canal 7 News.

“Una de las primeras preguntas que hice fue ‘¿Dónde está tu hermana?’ y él, Maddox, señaló hacia abajo, entre sus piernas. Ahora, no había ningún indicio físico de que pudiéramos ver a una segunda persona”, relató.

Otra de las cuestiones que se aclaró fue que el hoyo cavado tenía solo un metro de profundidad (3,2 pies) y no 3 metros como se había dicho anteriormente. Asimismo, un ayudante del sheriff de Broward desmintió el rumor de que el agujero había sido hecho por un hombre antes de que los niños cayeran adentro. No obstante, no se trataba de la misma ubicación.

¿Contratar salvavidas?

En medio del debate, surgió la opción sobre la introducción de salvavidas en la playa pero los residentes expresaron opiniones divergentes. Algunos enfatizaron la necesidad crítica de medidas de seguridad adicionales.

“No queremos volver a ver un evento como este nunca más”, afirmó un residente. “Necesitamos salvavidas”, imploró. Sin embargo, otros expresaron preocupaciones acerca de la inversión asociada. “No necesitamos reacciones instintivas ante una tragedia. Necesitamos sentido común”, declaró otro residente.

El costo de implementar medidas de seguridad, incluidos los salvavidas, fue un tema destacado en la discusión. Las autoridades estimaron que la presencia de estos profesionales podría costar entre 200.000 y 400.000 dólares al año.

La reunión concluyó sin una decisión final sobre la implementación de salvavidas, ya que los comisionados reconocieron la necesidad de recopilar más información. Sin embargo, se comprometieron a seguir trabajando para garantizar la seguridad de todos los que disfrutan de las playas de Lauderdale-by-the-Sea.