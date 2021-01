El actor Michael Keaton volverá a encarnar el personaje de Batman en la película The Flash, donde se explorará el Universo Extendido de DC, reportó elnacional

Con su aparición, el actor repetirá su rol de las películas dirigidas por Tim Burton a inicios de los años 90.

En un reciente artículo sobre los planes de DC Films, el periodista del New York Times, Brooks Barnes, Times, informó que el actor formará parte de la cinta que estrenará en el verano de 2022 y estará protagonizada por Ezra Miller.

En esta película, el joven Barry Allen rompe las leyes de la física y se estrella en varias dimensiones paralelas, donde encontrará versiones ligeramente diferentes de héroes clásicos de DC. Es en este contexto que Michael Keaton hará su aparición.

Un dato a considerar es esta sería una adaptación de 2011 de DC Flashpoint, serie de cruces de cómics, dirigida por Andy Muschietti, el cineasta detrás de las recientes adaptaciones de Stephen King It y It: Chapter Two.

Bajo la dirección de Andy Muschietti a partir de un guion de Christina Hodson, The Flash estará protagonizada por Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck y Billy Crudup.

Por otro lado, en el artículo de The New York Times, Barnes entrevistó al presidente de DC Films, Walter Hamada, quien habló de los planes de la compañía de lanzar hasta cuatro películas de DC en cines a partir del 2022. Además, DC Films y WarnerMedia también pretenden estrenar dos títulos adicionales por año directamente en HBO Max.