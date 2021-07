Kate Middleton no asistió a la inauguración de la estatua de la princesa Diana, a pesar de su deseo inicial de ser parte del evento. Una fuente reveló a Us Weekly el viernes, que la esposa del príncipe Williams prefirió no ir porque se trataba de un asunto íntimo.

“Por respeto al príncipe Harry y al príncipe]William, la familia real quería que se tratara solo de los hijos de Diana y no de un gran asunto público”, dijo la fuente.

“Kate definitivamente estaba apoyando a su esposo William mientras no estaba físicamente allí y realmente quería asistir, pero la familia en su conjunto decidió que era mejor para los niños y para ella quedarse en casa”, afirmó el informante del palacio.

Se espera que Middleton, de 39 años de edad, y sus tres hijos, el príncipe George , de 7, la princesa Charlotte, de 6, y el príncipe Louis, de 3, visiten la estatua en un momento posterior.

Guillermo y Harry descubren la estatua en honor de su madre, la princesa Diana, que hoy cumpliría 60 años pic.twitter.com/uBqyRHygDc — El HuffPost (@ElHuffPost) July 1, 2021

El jueves, Harry, de 36 años, y William, de 39, dejaron de lado sus diferencias para honrar a su difunta madre en lo que habría sido su 60 cumpleaños.

Los tres hermanos de Diana se unieron a sus hijos para una ceremonia privada en el Sunken Garden en el Palacio de Kensington de Londres, un lugar donde la princesa alguna vez encontró consuelo.

Fue la segunda vez que los hermanos aparecían juntos en público desde que Harry se apartó de los deberes reales hace más de un año.

La estatua, encargada por los hermanos en 2017, muestra a Diana rodeada de tres niños. El estilo de su vestimenta está destinado a evocar el período final de su vida cuando ganó confianza en su trabajo humanitario.

“Hoy, en lo que habría sido el 60 cumpleaños de nuestra madre, recordamos su amor, fuerza y ​​carácter, cualidades que la convirtieron en una fuerza para el bien en todo el mundo, cambiando innumerables vidas para mejor”, dijeron William y Harry en un comunicado conjunto.

“Todos los días, deseamos que ella todavía estuviera con nosotros, y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de su vida y su legado”, agregaron.