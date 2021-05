La carta del IRS que llega aproximadamente 15 días después de los terceros cheques de estímulo, que confirma su pago, se llama oficialmente Aviso 1444-C . Firmada por Biden, la carta muestra la cantidad que se le pagó y cómo se le pagó (correo o depósito directo).

La carta también le aconseja que revise el rastreador Get My Payment o que llame al número de teléfono al final de la carta si no ha recibido los cheques.

Con los dos primeros pagos de estímulo, el IRS también envió una carta de confirmación por correo dentro de los 15 días posteriores a la salida de su pago: Avisos 1444-A y 1444-B. Esas dos letras podrían ayudarlo a reclamar el dinero de estímulo faltante en sus impuestos este año. Reseñó CNET.

Si cree que recibió la cantidad incorrecta, como si se omitió un dependiente , o si el total no coincide con la cantidad estimada, podría indicar que necesita buscar el dinero faltante con esta carta El IRS le aconseja que se aferre a la carta para sus registros fiscales de 2021. Lo que esto realmente significa es que es útil si necesita reclamar el dinero faltante en el futuro, como podría hacerlo en sus impuestos de 2020 como un crédito de reembolso de recuperación para los dos primeros cheques.

¿Cuándo comienza a preocuparse si aún no ha recibido su cheque de estímulo?

El IRS está enviando pagos semanales hasta fin de año, pero si no ha recibido su pago de $ 1,400 y está seguro de que califica , puede ser el momento de rastrearlo . Esto también es válido para el primer y segundo pago a partir de 2020 .