En junio de 2020, el pueblo británico dejó de lado sus diferencias para condenar un descarado acto de agresión contra su país. Una expatriada estadounidense conocida solo como “Michelle” había publicado un TikTok instructivo sobre cómo hacer “té británico”.

Se escuchó un gemido colectivo desde Land’s End hasta John O’Groats, cuando Michelle y su hija metieron una taza de agua en el microondas, añadieron un chorro de azúcar y media leche, y luego lanzaron brevemente una bolsita de té a la bazofia resultante, reportó CNN.

Fue la mayor falta de respeto a las convenciones angloamericanas desde que un grupo de bostonianos mal vestidos lanzaron una remesa de hojas sueltas al puerto.

Pero, ¿por qué los británicos somos tan cómicos con este sencillo líquido marrón?

El té es lo más británico que existe, hasta que uno se toma dos segundos para buscarlo en Google. Se cultiva, por supuesto, en China, India, África, Sri Lanka… la lista continúa, pero aparte de unos pocos productores diminutos, Gran Bretaña no está en ella.

El espía inglés James Bond detesta tanto la taza de té que en la novela “Goldfinger” suelta una arenga sexista y patriotera: “No bebo té. Lo odio. Es barro. Además, es una de las principales razones de la caída del Imperio Británico. Sé una buena chica y prepárame un café“.

La primera relación de los británicos con el té fue gracias a una portuguesa; Catalina de Braganza llegó a Inglaterra en 1662, convirtiendo su bebida en un accesorio de moda imprescindible para los aristócratas. (Desde entonces, la realeza lo ha engullido, siendo Twinings la marca elegida por Isabel II).

La Compañía de las Indias Orientales no tardó en aprovechar esta tendencia y monopolizar el comercio con hojas cultivadas en la India, a menudo producidas por mano de obra contratada. Los elevados impuestos provocaron un contrabando generalizado, por no hablar de la escapada del Boston Tea Party.

