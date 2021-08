La aparición de gases estomacales está ligada a nuestros hábitos alimentarios, por eso muchas veces pequeñas modificaciones en nuestra dieta pueden pueden solucionar este problema.

Sin embargo, en algunas ocasiones su aparición puede ser un síntoma de otra enfermedad.

Los gases se forman normalmente en los intestinos a medida que el cuerpo digiere los alimentos y estos pueden hacer que la persona se sienta inflada y puede causar cólicos o retorcijones en el vientre, reportó Semana.

Por lo general, los gases son causados por los alimentos que se consumen y en especial si come alimentos difíciles de digerir como la fibra o come o bebe algo que el cuerpo no puede tolerar, como por ejemplo, algunas personas tienen intolerancia a la lactosa y no pueden consumir productos lácteos.

Asimismo, hay otras causas que producen gases como antibióticos, síndrome del intestino irritable, incapacidad para absorber nutrientes en forma apropiada (malabsorción), incapacidad para digerir nutrientes en forma apropiada (mala digestión), tragar aire al comer, masticar goma de mascar, fumar o consumir bebidas carbonatadas.

En consecuencia, Mayo Clinic, señaló que para evitar el exceso de gases, la persona puede hacer lo siguiente:

Eliminar ciertos alimentos. Entre los alimentos que más comúnmente causan gases se encuentran los frijoles, guisantes, lentejas, repollo, cebollas, brócoli, coliflor, alimentos integrales, hongos, ciertas frutas y cerveza y otras bebidas con gas. Intente quitar un alimento a la vez para ver si los gases mejoran.

Coma menos alimentos grasos.

Los productos lácteos parecen ser un problema, puede tener algún grado de intolerancia a la lactosa. Preste atención a lo que come y pruebe las variedades bajas en lactosa o sin lactosa. Ciertos carbohidratos indigeribles que se encuentran en los alimentos sin azúcar también pueden provocar un aumento de los gases.

Reduzca temporalmente el consumo de alimentos con alto contenido de fibra. La fibra tiene muchos beneficios, pero muchos alimentos con alto contenido de fibra también son grandes productores de gases. Después de quitarlas de la dieta, vuelva a añadir fibras a la dieta lentamente.

Pruebe un remedio de venta libre. Algunos productos pueden ayudar a digerir los alimentos y muchas personas creen que estos productos funcionan.

Asimismo, el medio especializado en salud ‘Mejor con Salud’ reveló varios remedios naturales para eliminar los gases.

Sin embargo, es importante señalar que solo se debe elegir una de las infusiones, ya que si mezclan puede resultar contraproducente. Además, antes de hacerlo, es importante consultar a un médico.

1. Hinojo. Esta planta ayuda a desinflamar el estómago y previene los gases.

Para preparar la infusión se necesita media cucharadita de semillas de hinojo y una taza de agua hirviendo. Después añada las semillas al agua, deje reposar por 3 minutos y consuma.

2. Boldo. Esta planta tiene propiedades protectoras para el estómago.

En una taza de agua hirviendo, añada una cucharadita de hojas de boldo. Después tape la mezcla, deje reposar por 10 minutos y consuma.

3. Menta. Esta planta ayuda con la digestión de los alimentos y disminuye la formación de gases.

Se necesita una cucharada de menta y una taza de agua hirviendo. Después agregue la menta en el agua y deje reposar por unos minutos y consuma hasta tres tazas al día.

4. Anís. Esta planta tiene propiedades digestivas, ya que controla las flatulencias y la inflación estomacal.

Para preparar la infusión se necesitan dos estrellas de anís y una taza de agua hirviendo. Después se mezclan los ingredientes, se dejan reposan y finalmente se consume la infusión hasta dos veces al día.

5. Canela. Esta especia ayuda con la inflación estomacal, con la eliminación de gases y con la digestión.

En una taza de agua hirviendo, agregue media cucharadita de canela, revuelva y deje reposar por dos minutos, pero tape la mezcla. Después, consuma después de comer o cuando sienta alguna molestia digestiva.

6. Jengibre. Esta especia tiene propiedades curativas que ayudan con la digestión.

Para realizar la infusión, necesita una raíz de jengibre, una taza de agua hirviendo y opcionalmente puede agregar limón.

Después, en la taza de agua ralle el jengibre y deje reposar por unos minutos. Si desea agregue el limón y finalmente consuma con moderación.