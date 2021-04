El Departamento de Policía de North Miami Beach, logró ubicar a la familia de una niña extraviada en la dirección de 2150 NE 169th ST.

Se conoció que los agentes encontraron a la pequeña en un vestíbulo ubicado en el lugar previamente mencionado, por lo que procedieron a informar la situación a través de la cuenta del organismo de seguridad en Twitter.

En el tuit publicado, se puede apreciar una fotografía de la menor, junto a un número de contacto que habían puesto a disposición de los ciudadanos en caso de que tuvieran información de interés que sirviera para dar con el paradero de los familiares y poder retornarla a su hogar.

“¡Atención! Buscamos su ayuda para intentar devolver a esta niña a su familia. La encontraron en el vestíbulo de. Si tiene alguna información, comuníquese con nosotros al 305949 5500.637″, se puede en la publicación inicial.

Luego, el North Miami Beach DP indicó que la pequeña había sido entregada a su madre, por lo que se sentían complacidos de anunciar la noticia, al tiempo de informar que se iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y que, hasta el momento, no había más información al respecto.

@myNMBPolice is happy to report that the child has been reunited with her mother! DCF is now investigating the case. No other information at this time.

