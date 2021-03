Ron DeSantis, gobernador de Florida, se mantiene dentro de una posición decente entre las autoridades estadounidenses y el manejo de la pandemia. Esto, pese a un año de críticas por parte de expertos de la salud y algunas otras burlas y críticas de sus adversarios. “Todos me dijeron que estaba equivocado”, dijo DeSantis. “Enfrenté la presión continua de los demócratas radicales y los medios liberales, pero me negué a dar marcha atrás. Está claro: Florida lo hizo bien”.

A pesar de muchas menos reglas y restricciones, Florida se ubica casi en el medio de todos los estados en una variedad de métricas de coronavirus. El estado ha tenido aproximadamente un 3% más de casos de Covid-19 per cápita que los EE. UU. En general, pero aproximadamente un 8% menos de muertes per cápita. Más de 32,000 floridanos han muerto de Covid-19, y la tasa de mortalidad per cápita del estado ocupa el puesto 24 en la nación.

Fuente: CNN