En las redes sociales es frecuente ver videos virales, especialmente si entre sus protagonistas se encuentran animales como es el caso de este pequeño rinoceronte.

Recientemente la audiencia fue cautivada al observar un video de 11 segundos en donde aparece el tierno animal salir desde el interior de la construcción para luego comenzar a recorrer el lugar en un simpático trote.

La cría de rinoceronte fue captada galopando feliz de la vida al salir de una especie de cobertizo rodeado de un área cercada. El rinoceronte bebé da una pequeña vuelta por el lugar, se queda viendo algo por unos segundos y sigue corriendo hasta volver al sitio del que salió.

El audiovisual, publicado originalmente en Twitter por la cuenta @buitengebieden_ se volvió tendencia en redes sociales cuando fue compartido por Rex Chapman, un exbasquetbolista estadounidense convertido en influencer que suele replicar este tipo de contenidos.

If you’ve already seen a baby rhino today just keep on scrolling…pic.twitter.com/R1EhHShYXa

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 3, 2020