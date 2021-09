Tras los planes de vacunación contra el Covid-19, las aerolíneas estaban esperanzadas, que habría un repunte en los vuelos debido a las normas de bioseguridad.

Pero tras la llegada de la variante delta, muchas empresas se han visto en la necesidad de ingeniárselas, para atraer a los turistas, que se han negado a tomar un vuelo.

“A medida que Delta aumentó, la demanda disminuyó un poco para los viajes nacionales e internacionales”, dijo Willis Orlando, de Scott’s Cheap Flights.

El representante de Scott’s Cheap Flights, indicó que durante el último fin de semana largo, no hubo la afluencia de pasajeros que se esperaba en estas fechas y esto afectó a las aerolíneas.

“La Administración de Seguridad del Transporte dijo que vieron una caída de alrededor de un millón de pasajeros durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo”, relató el miembro de la aerolínea.

Además, indicó que las empresas están haciendo miles de ofertas, para atraer más clientes sobre todo en el último trimestre del 2021.

