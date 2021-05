La temporada de huracánes del Atlántico 2021 no ha comenzado oficialmente, sin embargo ya se conoce la primera tormenta, Ana, y ya fue oficializada como tormenta tropical según los metereólogos.

Ana se formó como una ‘tormenta subtropical’ el sábado por la mañana al noreste de Bermuda. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que desde entonces se ha convertido en una tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 45 mph. Viaja hacia el noreste a unas 12 mph.

Los meteorólogos del NHC dijeron que Ana se debilitará ligeramente durante las próximas 24 horas y se disipará el lunes, informó FoxNews.

Cabe destacar que la temporada de huracanes del Atlántico de 2021 comienza oficialmente el 1 de junio.

Esta misma semana, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) predijo una temporada de huracanes por encima de lo normal. Dijeron que hay un 60 por ciento de posibilidades de una temporada superior a lo normal, un 30 por ciento de posibilidades de una temporada casi normal y un 10 por ciento de posibilidades de una temporada por debajo de lo normal.

Sin embargo, también afirmaron que no anticipan el nivel histórico de actividad de tormentas visto en 2020. El año pasado fue récord, ya que hubo 30 tormentas con nombre, lo que requirió el uso del alfabeto griego por segunda vez.

Subtropical Storm #Ana is now moving slowly to the northeast, away from Bermuda, with max winds of 40 mph. Its forward motion should increase over the next 24-36 h as it slowly succumbs to increasing shear, dry air, & decreasing sea surface temperatures.https://t.co/DmSjsk7aWd pic.twitter.com/FBmaDmy3r2

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 22, 2021