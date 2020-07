A medida que la tormenta tropical Isaías continúa fortaleciéndose en su camino proyectado hacia Florida, varios condados en Florida central están ofrecen sacos de arena gratuitos.

Por Redacción MiamiDiario

La mayoría de los sitios requerirán que los residentes vengan equipados con sus propias palas y que también se cubran la cara.

A continuación una lista de condados y ubicaciones que actualmente ofrecen sacos de arena:

Condado de Orange

En el Condado de Orange, los sacos de arena han estado disponibles durante las últimas semanas a través de su programa de autoservicio.

Se alienta a los residentes a traer su propia pala y mascarilla.

Ocoee

Los sacos de arena estarán disponibles hasta el 7 de agosto en el Departamento de Obras Públicas de Ocoee en 301 Maguire Road.

El sitio de distribución de sacos de arena estará abierto los siete días de la semana de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.

Hay un límite de 10 sacos de arena por hogar y los residentes deben presentar una identificación válida. con una dirección de Ocoee.

Los sacos de arena se ordenan por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Los sacos de arena también están disponibles en Barnett Park, Bithlo Community Park, Downey Park, Meadow Woods Park y West Orange Recreational Complex.



Winter Park

El viernes, los residentes podrán recoger sacos de arena de 10:00 a.m. a 04:00 p.m.

La lista de ubicaciones incluye:

Estacionamiento de Ward Park y Showalter Stadium (288 Perth Lane)

Ingrese al sitio a través de Perth Lane

Salga del sitio a través de Cady Way

Cada residente o empresa dentro de los límites de la ciudad puede recoger ocho sacos de arena.

“Por favor traiga un comprobante de residencia: licencia de conducir, identificación válida o estado de cuenta de servicios públicos”, dijeron funcionarios de la ciudad.

La ciudad utilizará una máquina que llenará y atará los sacos de arena. Vea cómo funciona a continuación.

“Si no funciona correctamente, prepárese para un modelo Fill It Yourself con la ciudad que proporciona palas, bolsas y arena por orden de llegada”, agregaron los detalles.

Si no puede hacerlo físicamente, el personal de la ciudad estará disponible para ayudar a los necesitados.

Condado de Seminole

Altamonte Springs

Los sacos de arena estarán disponibles en dos ubicaciones en Altamonte Springs. Uno en Eastmonte Park, ubicado en 830 Magnolia Drive (fuera de S. Ronald Reagan Blvd.). La arena y las bolsas estarán disponibles de 8 a.m. a 7 p.m.

La otra ubicación está en el Centro de Recreación Westmonte ubicado en 624 Bills Lane (en Spring Oaks Blvd.). La arena y las bolsas estarán disponibles de 8 a.m. a 7 p.m.

Oviedo

Un sitio en el patio de mantenimiento de Obras Públicas de Oviedo en 1725 Evans St. estará abierto los jueves y viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Sanford

Los sacos de arena estarán disponibles todos los días de 8 a.m. a 7 p.m. en las instalaciones de Sanford Public Works en 800 W. Fulton St.

Los sacos de arena también estarán disponibles para los residentes en el Complejo Deportivo del Condado de Boombah Seminole en East Lake Mary Boulevard en Sanford. La distribución de bolsas de arena se realizará diariamente de 8 a.m. a 7 p.m.

Los residentes deberán traer sus propias palas para llenar y cargar sus propios sacos de arena. Solo se permiten 15 sacos de arena por hogar.

Condado de Volusia

DeBary

La ciudad de DeBary tiene sacos de arena disponibles de 9 a.m. a 5 p.m. Jueves y viernes en el estacionamiento del Ayuntamiento de DeBary.

Se proporcionará arena y bolsas. Los residentes deberán traer una pala y llenar sus propias bolsas.

Hay un límite de 10 sacos de arena por hogar. Se requiere identificación con foto y prueba de residencia de DeBary.

DeLand

Una estación de arena y bolsas estará abierta el jueves hasta las 6 p.m. en el estacionamiento al sur de Melching Field, a lo largo de la avenida Hubbard.

La estación volverá a abrir el viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Se les pide a los residentes que se cubran la cara, se mantengan físicamente alejados de los demás cuando sea posible y traigan su propia pala.

Los residentes estarán limitados a 10 bolsas por hogar.

Según los funcionarios, los trabajadores de la ciudad estarán en el lugar durante el horario comercial para ayudar a los residentes si es necesario.

Deltona

La Ciudad de Deltona está proporcionando sacos de arena vacíos y arena para los residentes de Deltona en tres lugares entre el mediodía y las 5 p.m. Jueves a sábado.

Los residentes pueden encontrar sacos de arena en los siguientes lugares:

Dewey O. Boster Park, 1200 Saxon Blvd.

Festival Park, 191 Howland Blvd.

Complejo Recreativo Lake Butler, 301 Courtland Blvd.

Los residentes deben proporcionar una identificación para verificar la residencia y se les recomienda que traigan palas para que puedan llenar hasta 10 bolsas con arena.

Edgewater

La ciudad de Edgewater tiene tres ubicaciones de montones de arena disponibles las 24 horas del día para los residentes.

Las ubicaciones incluyen:

Estación de bomberos 57, 2628 Hibiscus Drive

Mango Tree Lake, 901 Mango Tree Drive

Área de estacionamiento del parque aéreo, 1898 Airpark Road

Los residentes deben traer sus propias palas. Pueden usar bolsas compradas en centros locales de suministros para el hogar; También se pueden usar bolsas de basura pesadas de doble bolsa.

Holly Hill

La ciudad de Holly Hill tendrá arena y bolsas disponibles de 8 a.m. a 6 p.m. Viernes y sábado en la puerta de las instalaciones de Obras Públicas de Holly Hill en la calle 10 adyacente a Magnolia Avenue.

Los residentes deben traer una pala y llenar sus propias bolsas. Los residentes pueden recibir hasta 10 bolsas; Se requiere prueba de residencia.

New Smyrna Beach

Los residentes de New Smyrna Beach tienen dos lugares para recoger sacos de arena.

El complejo deportivo de Sunset Drive tendrá sacos de arena el viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Los interesados ​​pueden obtener 10 bolsas de arena precargadas en el estadio de fútbol o 15 bolsas para llenar en el campo junto a la entrada. Los sacos de arena están disponibles solo para personas con prueba de residencia.

Los residentes deben traer sus propias palas si eligen llenar sus propias bolsas.

Tenga en cuenta que habrá una barricada en Sunset Drive en su intersección con Turnbull Bay Road para facilitar la entrada y salida del tráfico y un tablero de mensajes electrónicos en los Estados Unidos 1 y South Street guiará el tráfico según las instrucciones y el mapa de arriba.

Otra opción para los residentes de New Smyrna es el campo abierto junto a la sede de Operaciones de Mantenimiento en 124 Industrial Park Ave. Sand estará disponible las 24 horas del día.

Los residentes deben traer sus propias palas y bolsas.

Las fundas de almohadas y las bolsas de basura dobladas pueden usarse como una alternativa como bolsas de arena, dijeron las autoridades.

Oak Hill

La ciudad de Oak Hill tendrá arena y bolsas disponibles para los residentes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Los residentes deben traer una pala y llenar sus propias bolsas. Los residentes pueden recibir hasta cinco bolsas; Se requiere comprobante de domicilio.

Orange City

Los residentes de Orange City pueden recoger sacos de arena en el Waggin ’Trail Dog Park, 1201 S. Leavitt Ave.

Los sacos de arena están disponibles durante los siguientes horarios:

1 a 4 p.m. jueves

8 a.m. a 4 p.m. viernes

8 a.m. al mediodía del sábado

Los residentes deben traer sus propias palas y llenar sus propias bolsas.

Hay un límite de 10 sacos de arena por hogar. Se requiere identificación.

Para aquellos que requieren asistencia, los Cadetes de Bomberos de Orange City estarán en el lugar el viernes, desde el mediodía hasta las 4 p.m., para ayudar a llenar y cargar sacos de arena.

Ormond Beach

La ciudad de Ormond Beach tendrá un montón de arena de autoservicio y sacos de arena rellenables a partir del sábado en el Centro Comunitario Nova ubicado en 440 N Nova Road.

La arena y las bolsas estarán disponibles de 9 a.m. a 9 p.m. De lunes a sábado y de 1 a 5:30 p.m. los domingos.

Los residentes de Ormond Beach pueden recibir hasta 10 bolsas rellenables gratis. Se requiere identificación. Los residentes deberán traer una pala para llenar las bolsas y cargar las bolsas en sus vehículos.

Los residentes de Ormond Beach que deseen asistencia para llenar y cargar sacos de arena en sus vehículos pueden visitar el Centro de Recreación Nova desde el mediodía hasta las 6 p.m. Los miércoles y de 9 a.m. a 3 p.m. Sábados.

Los residentes con necesidades especiales pueden solicitar la entrega de sacos de arena a su residencia si no pueden llenar sacos de arena o descargar sacos de arena de su vehículo. Puede solicitar este servicio en el sitio web de la ciudad en www.ormondbeach.org/sandbags o comunicándose directamente con el Departamento de Obras Públicas.

Con información de Click Orlando