Armie Hammer saldrá de su próxima película, “Shotgun Wedding”, luego de protagonizar un escándalo que involucra mensajes filtrados de la estrella sobre su vida sexual.

Hammer, quien participaría en una comedia de acción con Jennifer López se está “alejando” de la película que se espera iniciará su rodaje este año.

“No estoy respondiendo a estas afirmaciones, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en buena conciencia dejar ahora a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana”, dijo Hammer en una declaración a Page Six, añadiendo, “Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello”.

Los mensajes filtrados supuestamente de Hammer describen fantasías de violación y canibalismo y fueron filtrados por una cuenta anónima de medios sociales bajo el nombre de House of Effie. La cuenta afirmaba que un mensaje de Hammer a una mujer decía que era “100% caníbal”, mientras que otro mensaje supuestamente hablaba de “cortar dedos de los pies”.

Los próximos proyectos de Hammer incluyen ‘The Billion Dollar Spy’, así como una secuela ‘de la película ganadora del Oscar 2017 ‘Call Me By Your Name‘, con la que Hammer recibió una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto.

El actor de “The Social Network” ha dicho anteriormente en entrevistas que es un “amante dominante” al que le gustaba “agarrar a las mujeres por el cuello y el pelo”. Pero dijo que casarse con su ahora extravagante esposa, Elizabeth Chambers, cambió sus apetitos sexuales. “Llega un punto en el que dices, ‘Te respeto demasiado como para hacer estas cosas que quiero hacer'”, dijo.

