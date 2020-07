Las autoridades del condado de Polk, en el centro del estado de Florida, buscan a los sospechosos del brutal asesinato de tres jóvenes en un lago.

Las únicas pistas que tienen las dio uno de los jóvenes antes de morir, pero la policía no ha divulgado esa información por el momento, según informó la propia oficina del sheriff en un comunicado, reportó Univision.

We are seeking the public’s help in this a homicide in #Frostproof. Contact @heartlandcs, remain anonymous, and get cash. There is a $5,000 reward for information that leads to any arrests. Visit our FB page for the full video with details https://t.co/rKNE28jFQl pic.twitter.com/L6RcSEj3jN

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) July 18, 2020