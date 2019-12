Autoridades de salud de Florida levantaron una medida que prohibía nadar en Deerfield Beach Pier

Aunque a principios de semana las autoridades del Departamento de Salud de Florida en el condado de Broward habían notificado mediante un comunicado que no se podía nadar en Deerfield Beach Pier tras detectar condiciones insalubres en sus aguas, la misma medida fue levantada el pasado viernes 27 de diciembre.

«Ciertas bacterias podrían crear condiciones insalubres en el agua de la playa y pueden causar gastroenteritis relacionada con la natación», advertía el comunicado de prensa en su momento.

Sin embargo, a partir del viernes por la tarde los residentes ya podían nadar nuevamente en la playa, que está ubicada frente al Parque Estatal Hugh Taylor Birch.

The beach in front of Birch State Park has reopened! To read the announcement from @FLHealthBroward on our website, visit https://t.co/O9HnUnJurG. https://t.co/m7vws5tnjq pic.twitter.com/SnfMWnOcch

— City of Fort Lauderdale (@FTLCityNews) December 27, 2019