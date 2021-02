Se rumorea que el exsenador de Florida Bill Nelson es un candidato para liderar la NASA en la administración de Biden.

La especulación creció en las redes sociales esta semana después de que la revista Breaking Defense informara que Nelson era un posible candidato debido a su “fuerte relación” con el presidente y “astucia del Congreso” debido a sus años como funcionario electo, reportó News Week.

El político del Partido Demócrata ha tenido una larga carrera política y la especulación aumentó en Twitter esta semana a medida que los usuarios debatían el papel.

Clarence William “Bill” Nelson nació en Miami, Florida, el 29 de septiembre de 1942 y sirvió en servicio activo en el ejército entre 1968 y 1970. Se convirtió en asistente legislativo del gobernador Reubin Askew en 1971.

Nelson fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes del Estado de Florida en 1972 y ganó la reelección en 1974 y 1976. Fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1978 como demócrata y sirvió un total de seis mandatos, entre 1979 y 1991.

En ese tiempo, se convirtió en el primer miembro de la Casa en viajar al espacio. Se entrenó en el Centro Espacial Johnson, Houston, en 1985 antes de volar en el transbordador espacial Columbia, trabajando como especialista en cargas útiles, en la misión STS-61C el 12 de enero de 1986.

RUMINT: Former Sen. Bill Nelson (Fla.) is said to be Biden admin pick for NASA administrator, killing several birds with one stone: strong relationship with POTUS, congressional savvy. Pam Melroy is on deck as his deputy, bringing technical chops to bear. @Genevaexpat

— Breaking Defense (@BreakingDefense) February 22, 2021