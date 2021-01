Una Alerta Plata fue emitida por autoridades de Florida después que se reportara como desaparecido a un anciano de 87 años de edad proveniente de Miami-Dade.

Según información preliminar, se cree que este anciano desaparecido de Miami-Dade podría encontrarse en el condado de Palm Beach.

James Hill, nombre de la víctima, fue vista por última vez el viernes a lo largo de la cuadra 4800 de Northwest 72nd Avenue, reportó el Departamento de Aplicación de la Ley del estado.

Silver Alert has been issued for Mr. James Hill out of Dade County 🚨🚨 pic.twitter.com/DsGaqOLzel

— FHP West Palm Beach (@FHPPalmBeach) January 16, 2021