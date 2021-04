La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida (FWC, por sus siglas en inglés) busca una persona para que atrape cocodrilos que midan al menos cuatro pies de largo y que suelen aparecer debajo de vehículos, en jardines y piscinas.

Si quieres trabajar en algo distinto a pasar ocho horas en una oficina, podrías cazar cocodrilos que son una molestia en la Florida y aunque este empleo tal vez no genere suficientes ingresos para mantener a una familia, sí garantiza mucha adrenalina.

Living with alligators safety tip: Never feed an alligator & keep your distance if you see one #Florida https://t.co/cirpSGo9DN #AlligatorAware pic.twitter.com/hxwxihSX6Q

— MyFWC (@MyFWC) April 6, 2021