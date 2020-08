Las autoridades de Nueva York confirmaron que el virus covid-19 ha golpeado fuertemente cinco códigos postales de la ciudad en donde las tasas de pruebas positivas se ubican superior al 2.5% en un período de cuatro semanas.

Los datos, que fueron publicados el martes por el Departamento de Salud, brindan una visión detallada de cómo los diferentes vecindarios se han visto afectados por la pandemia.

Esta tasa de positividad por código postal fue parte de un conjunto más grande de datos de pruebas recientes tomados durante cuatro semanas que terminaron el sábado 15 de agosto.

Sunset Park en Brooklyn, que experimentó un aumento de más de 200 casos la semana pasada, tuvo la tasa de positividad más alta del 3,12%.

En segundo lugar quedó el área cercana de Bensonhurst / Mapletown, que registró una positividad del 2,93%.

Elm Park de Staten Island tuvo una tasa de positividad del 2,79%.

Le siguieron dos secciones adyacentes en la sección norte del Bronx conocidas como Fordham / Kingsbridge / University Heights y Belmont, que tuvieron tasas de positividad de 2.61% y 2.74%.

Hasta el momento los cinco vecindarios tienen tasas de positividad que caen muy por debajo del umbral de advertencia de la ciudad para la tasa de positividad, que actualmente se establece en 5%.

