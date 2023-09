Cirujano general de Florida recomienda no ponerse vacuna contra el COVID-19

El doctor y cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, nuevamente emitió su tajante opinión sobre las vacunas del COVID-19. Durante una rueda de prensa y en compañía del gobernador, Ron DeSantis, el especialista aconsejó a las personas mantenerse lejos de las inmunizaciones.

Inicialmente, DeSantis criticó en el evento que las organizaciones sanitarias del país, pretenden imponer el uso de mascarillas por el repunte de casos. En ese sentido, el gobernador anunció que Florida no permitirá este tipo de medidas y tampoco restringirá sus actividades.

Por su parte, el cirujano apoyó dichas políticas y apuntó que tiene dudas sobre la seguridad de las vacunas. A juicio del especialista, no existe un estudio “real” que demuestre los beneficios sobre el cuerpo humano.

“No se han realizado ensayos clínicos en las personas que demuestren cuáles son los beneficios que aporta al cuerpo” añadió.

What do you call re-imposing mask policies that have been proven ineffective or restarting lockdowns that are known to cause harm?

You don't call it sanity.

These terrible policies only work with your cooperation. How about refusing to participate…

— Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) August 24, 2023