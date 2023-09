DeSantis sobre repunte de Covid-19: “Florida estará libre de mascarillas”

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron que Estados Unidos podría enfrentar un nuevo brote por COVID-19. Si bien los especialistas dijeron que la marcha de este virus no es tan significativa como en 2020, las hospitalizaciones asociadas con la enfermedad siguen en ascenso.

En el mes de agosto se registraron 9.506 casos en todo el país, siendo esta cifra una razón para que los CDC aconsejaran nuevamente el uso de la mascarilla. Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó la medida y alegó que el estado “no se sumará” a las restricciones del gobierno.

Durante una conferencia de prensa, el también candidato a la presidencia de EE.UU., criticó que las autoridades sanitarias pretendan imponer el uso de máscaras. Además, tildó de inaceptable que el Gobierno promueva restricciones temporales y cierre de escuelas.

“A medida que vemos lo que están orquestando es necesario ponerle un alto. La gente se está tambaleando hacia esta locura nuevamente” dijo el gobernador.

In Florida, we did not — and will not — allow the dystopian visions of paranoid hypochondriacs to control our economy or health policies.

As your President, I will never let Deep State bureaucrats impose a destructive biomedical agenda on our people. pic.twitter.com/5mzhdlVue8

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) September 7, 2023