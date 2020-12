Al terminar la temporada de fiestas de Navidad, comienza la jornada de recogida de los adornos, en la que guardamos las decoraciones con las que hemos engalanado nuestra casa. La experiencia nos dice que solemos recoger con menos entusiasmo que cuando adornamos, motivados por las celebraciones. Guardar los adornos simboliza el regreso a la rutina de nuestras vidas. Pero no queda más remedio que hacerlo de la mejor manera posible. Para ello, lo más práctico es tratar de recoger todos los adornos el mismo día, de forma organizada.

El primer paso debe ser conseguir unos contenedores plásticos transparentes donde colocar los adornos clasificados y etiquetados. Y recordar que el objetivo de guardar es ahorrar para las siguiente celebraciones.

Las luces

Sabemos que las luces son la principal causa de incendio durante las fiestas de fin de año, cuando se utilizan guirnaldas en mal estado. La recomendación es almacenarlas bien enrolladas, en un lugar seco, dentro de contenedores adecuados. Si hay alguna en mal estado o se nos rompe durante la desinstalación, debemos desecharla, para evitar futuros accidentes.

Adornos

Los arbolitos tradicionales llevan bolas de cristal, estrellas, bastones muy frágiles. Al recogerlos, cada uno debe ir envuelto con plástico de burbujas y colocados con cuidado dentro de los contenedores, para que el próximo año estén igual de relucientes.

También tendrá que guardar en dichas cajas al Papá Noel hinchable con todos sus dispositivos. Pero antes, debe revisar que todo esté seco y limpio para evitar que crezca moho y se deterioren durante el tiempo que permanecerán almacenados.

Echar a la basura lo inservible

Un aspecto esencial a la hora de recoger es botar lo que no vamos a utilizar el próximo año. Muchas veces nos dejamos llevar por el valor sentimental que le tomamos a los objetos, pero no vale la pena guardar velas usadas, o adornos rotos y manchados, o el arbolito que se haya dañado mientras lo desmontábamos. Todo eso debe ir a la basura por dos razones. Primera, porque de nada sirve ocupar espacio en algo que no tendrá utilidad en el futuro. Y la segunda razón es que así sabremos, el próximo año, lo que realmente nos hace falta.

Los arbolitos naturales deben salir de casa lo antes posible para evitar que se sequen y puedan ser motivo de un incendio que ponga en peligro nuestra vivienda y la integridad de la familia.

