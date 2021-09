Un tiroteo registrado este domingo en el condado Polk, Florida, dejó un saldo de cuatro muertos, incluyendo a una bebé, y a una niña de 11 años herida con varias balas.

Grady Judd, jefe del Departamento de Policía del Condado Polk, informó en una conferencia de prensa que el hecho ocurrió a las 4:30 a.m. en dos casas cerca de North Socrum Loop Road y Fulton Green Road, en la ciudad de Lakeland.

El oficial identificó al sospechoso del hecho como Bryan Riley, de 33 años, quien estuvo en Irak y Afganistán como francotirador.

La menor herida fue trasladada en avión al Hospital General de Tampa para ser sometida a una operación. Otro niño, de entre 10 o 11 años de edad, que se había reportado como desaparecido fue localizado en buen estado de salud.



Policías acudieron a la zona después de que el servicio de emergencias 911 recibió varias llamadas en las que se notificaba de que había un tiroteo en esa zona, reseñó El Nuevo Herald.

Al llegar vieron un camión en llamas y escucharon detonaciones en el jardín de una casa. Cuando se acercaron encontraron a un hombre vestido totalmente con una armadura.

El hombre regresó corriendo a la casa y disparó. Se podían escuchar los gritos de una mujer y el llanto de un bebé, agregó el jefe policial.

El sospechoso presuntamente abrió fuego contra tres agentes que estaban frente a la casa y otros policías dispararon para ayudar a sus compañeros a ponerse a resguardo.

Here is the suspect, Bryan Riley. https://t.co/KRGl9Y3qu1 pic.twitter.com/MeZ1297IJ9

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) September 5, 2021