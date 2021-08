Este domingo el gobernador de Florida Ron deSantis declaró el estado de emergencia para la región del Panhandle del estado cuando la tormenta tropical Fred atravesó el golfo de México en la madrugada. Partes del Caribe se estan preparando para el impacto de la tormenta tropical Grace.

Se pronosticó que Fred cruzaría el Golfo antes de llegar a la costa el lunes por la noche o el martes por la mañana, dijeron los meteorólogos.

Del mismo modo advirtieronque las personas desde Alabama hasta el Panhandle central de Florida deberían monitorear el progreso del mismo

Una advertencia de tormenta tropical está ahora en vigencia para la costa de la franja de Florida desde Navarra hasta la línea del condado de Wakulla / Jefferson, lo que significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área de advertencia en las próximas 24 horas. Reseñó The Guardian.

#Fred redeveloped into a Tropical Storm this morning. TS warnings have been issued from Navarre to the Wakulla/Jefferson county line.

These areas should expect heavy rainfall & the possibility of flooding. Turn on weather alerts, follow @FLSERT & monitor local news for updates. pic.twitter.com/TfmWIVS5qJ

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 15, 2021