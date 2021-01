La cantante Demi Lovato estará entre las estrellas que actuarán en la investidura del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris el próximo 20 de enero.

Lovato, formará parte del especial en directo “Celebrando América”, presentado por Tom Hanks será transmitido en horario estelar por televisión y en línea.

“Me siento muy orgullosa de anunciar que me uniré a Joe Biden y Kamala Harris en su evento especial ‘Celebrando a América’ el 20 de enero a las 8:30 pm. Me quedé sin palabras cuando se me pidió que actuara. Podrás sintonizarlo en varios canales de televisión y servicios de transmisión en vivo”, escribió la cantante en sus cuentas de Twitter, invitando a sus seguidores a seguir el evento desde sus casas.

I’m SO honored to announce that I will be joining @JoeBiden & @KamalaHarris for their special event, “Celebrating America” on January 20th at 8:30pm ET/PT ❤️🤍💙 I was left speechless when I was asked to perform! Tune in with various tv networks & live streaming services 🇺🇸 pic.twitter.com/YiYmQ43M51

— Demi Lovato (@ddlovato) January 13, 2021