El gobernador Ron DeSantis advirtió a los legisladores que los datos recopilados y publicados por el estado de la Florida son obsoletos.

El gobernador de Florida informó que hay varios problemas con los datos de COVID-19. Por ese motivo ordenó al Departamento de Salud que “remediara” el problema, destacó CBS.

En un discurso transmitido por la televisión el miércoles en la noche, De Santis no dio pormenores sobre que le solicitó al Departamento de Salud de Florida que hiciera. Tampoco ofreció todos los detalles de los “problemas”.

No obstante, esa afirmación la hizo luego de informar el número de contagios de COVID-19 en el condado de Miami-Dade. Allí se incrementó los casos positivos a 4.141 las últimas 24 horas.

Niznik Lab Corp.

Por su parte, el Departamento de Salud de Florida culpó del aumento en Miami-Dade a la empresa Niznik Lab Corp. Debido a que envió una lista de resultados de pruebas al estado que eran antiguas.

Por ello DeSantis manifestó, “¿Fue esto un aumento repentino de nuevas infecciones? No, resulta que se trataba de un volcado de datos de un nuevo laboratorio privado que incluía resultados desde junio. Los datos estaban obsoletos”.

“No es indicativo de las tendencias actuales, y mucho menos de un día récord de nuevas infecciones en Miami ”, agregó el político republicano.

Luego agregó, “Los formuladores de políticas no deben emplear resultados obsoletos de las pruebas para determinar el camino a seguir para los estudiantes, padres, trabajadores y empresas aquí y ahora. Le he dado instrucciones al Departamento de Salud para remediar esto. El objetivo de la recopilación de datos debe ser iluminar, no ocultar, los hechos reales sobre el terreno. Y espero que eso se solucione muy pronto “.

