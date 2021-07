El gobernador Ron DeSantis anunció el lunes que su administración junto con el Departamento de Oportunidades Económicas otorgarán casi $ 30 millones de dólares en subvenciones bajo un nuevo programa.

DeSantis anunció el Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario durante una conferencia de prensa en Green Cove Springs, uno de los beneficiarios del programa. La ciudad del condado de Clay está al sur de Jacksonville.

“Queremos utilizar nuestros recursos para poder generar el mayor impacto en Florida”, dijo el gobernador.

I was pleased to visit Green Cove Springs, Perry, and Bristol to award grants totaling more than $30 million to ensure that small communities have the infrastructure and funding they need to create jobs and strengthen their economic resiliency.https://t.co/3yoJHDw4oc pic.twitter.com/BwishLLMH7

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 16, 2021