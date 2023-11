¿Cuándo y dónde ver el debate DeSantis vs Newsom?

Aunque aparentemente no habría razón para que estos dos líderes se enfrentaran en un debate, esta semana el gobernador de Florida y el de California dialogarán sobre su política estatal. El motivo no está muy claro pero lo que sí es evidente es la diferencia ideológica entre ellos y la forma como se han atacado.

Ron DeSantis, republicano, y Gavin Newson, demócrata, no tendrían un objetivo en común a simple vista por el cual defender su postura ante la población estadounidense. El primero está encaminado en una batalla interna en su partido para ganar las elecciones primarias que lo identificarían como el candidato oficial republicano a la presidencia en 2024.

Sin embargo, el líder californiano no aspira a la Casa Blanca, o al menos lo ha reafirmado en varias oportunidades. Aun así, algunos expertos aseguran que su perfil, su gestión social y su política comunicacional envían claras señales de un interés tímido por la silla presidencial.

¿Entonces por qué enfrentarse en un debate? Porque desde que ambos asumieron sus gobiernos no han dejado de criticarse y atacarse por las leyes decretadas y demás acciones que han concretado sobre temas claves para cada estado, como por ejemplo, la migración o el Covid-19.

TUNE IN: Sean Hannity moderates ‘The Great Red vs Blue State Debate’ between Florida’s Gov. DeSantis and California’s Gov. Newsom on Thursday, Nov. 30 at 9p ET on Fox News Channel pic.twitter.com/nqwhJEZAbh

Para nadie es un secreto que Florida y California tienen muchos aspectos en común. Su ubicación geográfica y, precisamente, la crisis migratoria los han golpeado de forma feroz.

Asimismo, Newson ha sido uno de los principales detractores de las normativas que DeSantis ha aprobado sobre la identidad de género o el aborto. Por su parte, este se ha mostrado como un duro juez de la gestión del californiano en cuanto a los servicios públicos, cuando fue alcalde de San Francisco.

Ron DeSantis will never be president — but the people of Florida need to know the damage he caused in pursuit of his goals.

Women receiving an abortion after six weeks will be punished by up to 5 years in prison.https://t.co/8dOdZcxqR9

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 19, 2023