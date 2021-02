Ron Desantis, Gobernador de Florida, reaccionó este jueves en contra de posibles restricciones a los viajes hacia y desde este estado, reportó telemundo51.

La Administración Biden estudia, según fuentes periodísticas, adoptar esa medida debido a la alta incidencia de la variante británica del coronavirus SARS-CoV-2.

Al respecto, el gobernador republicano DeSantis destacó que “sería inconstitucional, poco inteligente e injusto”.

DeSantis ofreció este jueves en Port Charlotte una de sus ruedas de prensa diarias para hablar de la campaña de vacunación contra el COVID-19 que desde mediados de diciembre se realiza en Florida con el lema de “los mayores primero”, pues tienen prioridad las personas que hayan cumplido 65 años.

The recent report that the Biden administration is considering restricting the travel of Floridians is completely absurd, especially when Biden allows illegal aliens to pour across our southern border. We won’t allow Floridians to be unfairly targeted for political purposes. pic.twitter.com/h47AVuof50 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 11, 2021

Según la Universidad Johns Hopkins, Florida es el tercer estado con más contagios a lo largo de la pandemia y el cuarto por número de muertes, pero además es, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el estado donde hasta ahora hay más casos de la cepa británica del nuevo coronavirus, aparentemente más contagiosa.

Hasta este miércoles, cuando añadió a la cuenta 7,537 casos y 165 muertes por la enfermedad, en Florida ha habido desde el 1 de marzo 1,798,280 contagios y 28,691 decesos, contando a fallecidos no residentes.

Rates of #COVID19 cases remain high. In the last 7 days, the United States has averaged more than 107,000 new cases of COVID-19 each day. Slow the spread:

😷 Wear a mask.

↔️ Stay 6 feet apart.

🚫 Avoid crowds.

🖐️ Wash your hands.

More: https://t.co/gp6X4zTnBT. pic.twitter.com/Fgx09EVC22 — CDC (@CDCgov) February 10, 2021

Un dato a considerar es que por ahora no ha habido anuncios oficiales sobre restricciones de viaje dentro de EEUU, pero medios como el diario Miami Herald indicaron que podrían imponerse en Florida.

A juicio de DeSantis, cualquier medida que restrinja los viajes sería un “ataque al pueblo de Florida” y prometió que no se quedará de brazos cruzados si finalmente se toma esa decisión.

Today I was pleased to announce the establishment of a three-day, drive-thru COVID-19 vaccination site for seniors in the community of Kings Gate in Port Charlotte. pic.twitter.com/TeQ4xDFqL4 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 11, 2021

En una entrevista reciente, el Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que la Administración Biden estudia una norma para requerir a los pasajeros de vuelos nacionales que presenten una prueba de COVID-19 negativa.

Buttigieg dijo que están tratándolo con los CDC y si se toma una decisión, se basará en los “datos, la ciencia, la medicina y lo que opine la gente que realmente se verá afectada por eso”.

De acuerdo con los últimos datos de los CDC, Florida tiene al menos 343 casos confirmados de la variante B.1.1.7, descubierta por primera vez en Reino Unido, siendo el estado con más casos de esta variante en EEUU.