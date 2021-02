El director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Jared Moskowitz, trabajará hasta el mes de abril luego de una trayectoria de 15 años y se espera que el subdirector Kevin Guthrie ocupe su lugar.

“La División agradece al Dir. @JaredEMoskowitz por su liderazgo y servicio en los últimos dos años (…) Bajo su dirección, FL ha continuado siendo un líder nacional en la gestión de emergencias. Dir. Moskowitz continuará sirviendo a FDEM hasta el 30 de abril de 2021, para asegurar una transición suave”, dijo la división en un tweet.

Designado por DeSantis, Moskowitz ha pasado los últimos dos años dirigiendo temas que van desde los huracanes hasta las pruebas de COVID-19 y las vacunas.

“Mi hijo de 4 años me dijo hace un par de semanas: Papá trabaja para el gobernador. Ya no quiero que papá trabaje para el gobernador. Quiero que papá vuelva a casa”, dijo Moskowitz. “Y cuando tu hijo de 4 años te dice eso, le escuchas”.

