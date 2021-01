La compra de una propiedad es una gran inversión no solo para el comprador, sino también para quien concede el préstamo hipotecario. Con el objetivo de mitigar los riesgos que entraña la operación de compra y para que ésta llegue a buen puerto, se implementan dos tipos de seguros, que solemos confundir.

De un lado está, el seguro de propiedad o Homeowner Insurance cuyo objetivo es proteger la inversión del propietario de los daños que pudiera sufrir el bien adquirido en un incendio, un robo, un desastre natural, o de reclamaciones de terceros.

Aunque esta póliza no es obligatoria en Florida, cuando se adquiere una propiedad a través de un préstamo hipotecario es una exigencia de la mayoría de instituciones financieras.

Por otra parte, está el seguro de hipoteca o Mortgage Insurance (MI) que no protege al propietario, sino al prestamista ante una eventual ejecución de la hipotecaria. Es decir, si por alguna razón el comprador no puede seguir pagando la hipoteca, y la casa tiene que ser vendida, el prestamista puede recuperar un porciento del dinero invertido. Por ley, este seguro debe estar activo solo hasta que el dueño haya pagado el 20% del valor de la propiedad. Es decir, si alguien compra una casa con el 20% de entrada o downpayment no estaría obligado a pagar un seguro de hipoteca.

Si usted piensa adquirir una vivienda, necesitará un seguro de propiedad. Llame a Univista Insurance y obtendrá el seguro más barato del mercado.

Univista Insurance: 305-740-1340