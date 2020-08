En estos tiempos de confinamiento han proliferado los retos visuales como una de las mejores formas de entretenerse puesto que deben prestar atención al detalle y tener paciencia para conseguir el objetivo que se plantea.

Por Redacción MiamiDiario

El último desafío que se volvió viral en redes sociales consiste en observar por unos segundos la imagen que contiene una gran cantidad de siluetas de gatos. Lo único que debes hacer para dar por cumplido este desafío es localizar a tres mininos que llevan un collar con cascabel. ¿Crees poder lograrlo?.

Este desafío visual se volvió viral en Facebook, realmente parece algo sumamente sencillo, lo cierto es que miles de usuarios han intentado darle una solución y casi nadie ha podido dar con la respuesta correcta.

Como podrás notar, en esta figura se ven decenas de siluetas de gatos, pero no todos son iguales, ya que tres de ellos tienen un collar con cascabel en el cuello.

Si no has podido hallar a los traviesos “gatos ocultos”, no te preocupes, ya que aquí te ayudaremos a encontrarlos. Uno de ellos está ubicado en la octava fila, otro en la novena fila y finalmente uno en la decimoquinta.

Con información de La República