El aeropuerto de Catania se cerró el martes cuando el Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, expulsó humo en su última erupción.

“Hemos visto cosas peores”, dijo el director del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de la cercana ciudad de Catania, Stefano Branco, a la agencia de noticias italiana AGI.

Estimando que la última erupción del cráter sureste del Etna comenzó a última hora de la tarde del martes, Branco insistió en que la actividad no era “en absoluto preocupante”.

Sin embargo, con la lluvia de pequeñas piedras y cenizas, las autoridades decidieron cerrar el aeropuerto internacional de Catania

Muchas erupciones de este tipo en el pasado han cerrado el aeropuerto y han cubierto Catania de ceniza.

Las autoridades de emergencia dijeron que estaban vigilando de cerca la situación en los tres pueblos al pie del volcán: Linguaglossa, Fornazzo y Milo.

Mount #Etna is doing its thing again—a big Strombolian eruption from the summit.

In this video (via @tancredipalmeri), look at the large, orange blob at the base of the eruptive column.

That's a fountain of lava several hundred metres high. pic.twitter.com/YVXpftmYDk

— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) February 16, 2021