La policía de Boyton Beach informó del arresto de Roberto Colón, el esposo de la colombiana María Estela Gómez-Mullet, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 20 de febrero.

María Stella había viajado el 18 de febrero desde Miami a la ciudad de Boyton Beach en el condado Palm Beach, donde debía encontrarse con el sospechoso. Pero desde entonces sus familiares no volvieron a saber nada de ella, reportó Univision.

“La policía de Boyton Beach arrestó el viernes a Roberto Colón, de 66 años, bajo cargos de asesinato premeditado en primer grado, por la muerte de Mary Stella Gómez-Mullet”, dijo la policía en un post de su página de Facebook.

La investigación

De acuerdo con el informe de arresto, el 20 de febrero, Colón dijo a la policía que había contratado a María Stella como cuidadora de su mamá en la ciudad de Hialeah, pues, según él, sufre de demencia. Parte del arreglo incluía que se casarían, para que él le diera la ciudadanía americana a la mujer.

Además, el sospechoso dijo a las autoridades que había acusado a María Stella de robarle a su mamá y por eso le había dicho que estaba despedida, el pasado 18 de febrero, en su casa de Boyton Beach.

El 23 de febrero los detectives fueron informados de que unas horas después de la última vez que un conocido tuvo noticias de María Stella el 18 de febrero, oficiales de la policía de Boyton Beach respondieron a una llamada de una persona, preocupada porque había encontrado una cartera ensangrentada. Adentro, los detectives encontraron un rosario con un crucifijo, que pertenecía a la víctima.

Para entonces, los hijos de la mujer y otros familiares ya estaban muy preocupados por su desaparición, pues acostumbraban a hablar todos los días con ella.

We can confirm the discovery of human remains at 152 S.E. 28th Court today. We are conducting a forensic investigation to determine the person’s identity. 1/2 pic.twitter.com/nbZYaDhaxx

— bbpd (@BBPD) March 6, 2021