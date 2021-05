Este jueves el museo del holocausto de Florida ubicado en San Petersburgo amaneció con una imagen pintada, que rememoró la época nazi.

En la fachada del recinto histórico apareció una esvástica pintada con spray y una frase que decía “los judíos son culpables”.

La policía indicó que vio la imagen a partir de las 4:00 am e inmediatamente comenzaron con las averiguaciones, para dar con los autores del hecho.

Los trabajadores de limpieza de la ciudad taparon la imagen, con una capa de pintura blanca a primeras horas de la mañana de este jueves.

La policía catalogó el hecho como un crimen de odio, por eso los culpables podría ser castigados con largos años de cárcel.

#stpetepd investigating hate graffiti left overnight on the Holocaust Museum downtown. If you have info please call #stpetepd 727-893-7780 pic.twitter.com/9svEdt1Ct0

— St. Pete Police (@StPetePD) May 27, 2021