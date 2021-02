Este jueves 18 de febrero el senador republicano por Texas, Ted Cruz, causó controversia en las redes sociales después de que volara con su familia a Cancún, México, para pasar unas vacaciones, mientras su estado natal luchaba contra un grave desastre invernal que dejó a millones de personas sin electricidad y agua.

Los internautas se burlaron del senador tras su regreso a Texas, puesto que muchos compararon su aspecto en el aeropuerto con el atuendo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Why @tedcruz looking like Pablo Escobar trying to escape the country? pic.twitter.com/37h9ZOrPvh

Cruz llevaba una camiseta blanca ceniza metida por la barriga, unos vaqueros azul oscuro lavado y una máscara con la bandera de Texas.

They bullied this asshole into returning to Texas 😂 pic.twitter.com/hKip6CtxPQ

Muchos acudieron a Twitter y señalaron el asombroso parecido entre el senador y Wagner Moura, que interpretó al capo colombiano de la droga Escobar en la serie de Netflix ‘Narcos’.

“Parece la versión barata de pablo escobar con ese atuendo”, decía un tuit.

Ted Cruz thinking he’s hot shit abandoning his people…

vs

Ted Cruz when he didn’t think he’d get caught and has to come back acting like Pablo Escobar. pic.twitter.com/0Imtl0ftvZ

— cesar (@Jebaiting) February 19, 2021