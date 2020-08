Un hombre de Black Lafayette, fue asesinado el viernes por la noche por la policía tras una ráfaga de 11 disparos mientras estaba rodeado por media docena de oficiales.

La Policía Estatal de Luisiana identificó al hombre muerto como Trayford Pellerin, de 31 años de edad, y dijo que llevaba un cuchillo cuando la policía le disparó primero con un arma paralizante y luego le disparó y lo mató.

De acuerdo con algunas personas de la comunidad el hombre no debió morir en un tiroteo fatal. “Trayford Pellerin debería estar vivo hoy. En cambio, una familia lo llora y una comunidad está apenada (…) Ninguna de nuestras comunidades está a salvo cuando la policía puede asesinar gente impunemente o cuando los incidentes de rutina se vuelven tiroteos mortales”, señalaron.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Luisiana reclamó una investigación de la muerte de Pellerin, a quien identificó como negro. “Una vez más, una cámara de video ha captado un incidente horrendo y mortal de violencia policial contra una persona negra que fue asesinada brutalmente frente a nuestra vista”, dijo la directora ejecutiva Alanah Odoms Hebert en un comunicado el sábado.

Rickasha Montgomery, una testigo que filmó un vídeo del tiroteo policial contra el sospechoso, dijo que vio lo que parecía ser un cuchillo en la mano del hombre, y en ese momento los oficiales le dispararon un arma aturdidora, pero él siguió caminando hasta alejarse de la policía.



Montgomery recordó que vio a unos seis oficiales con armas de fuego retiradas. Los oficiales gritaron para que el hombre se tirara al suelo. Pero cuando el hombre llegó a la puerta de la gasolinera de Shell, los oficiales le dispararon.

“Cuando escuché los disparos, no pude sostener el teléfono como si estuviera filmando (…) Me siento un poco asustada por ello. Estoy traumatizada. Estás tan acostumbrado a escuchar esto, pero nunca pensé que lo experimentaría”, dijo una mujer que fue testigo.

La policía de Lafayette pidió a la policía estatal de Louisiana que investigara el tiroteo.

#NEW: #Louisiana State Police confirm that the man involved in an officer-involved shooting on Friday has died. He has been identified as 31-year-old Trayford #Pellerin of Lafayette.

A witness posted this video via twitter. Warning, it is graphic.

pic.twitter.com/vTH6Lk9oXD

— Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) August 22, 2020