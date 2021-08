Este miércoles se inició el periodo escolar 2021-2022 en el condado de Broward, y desde bien temprano se observó que tanto los estudiantes como maestros estaban cumpliendo el mandato del uso de mascarillas.

Esta orden fue emanada por la Superintendencia del condado, desafiando el mandato del gobernador Ron DeSantis, que indicaba que no era necesario el uso de tapabocas en los planteles educativos.

Ante esta situación la Comisión de Educación de Florida, está a favor que se sancionen a las escuelas de Broward por incumplir el mandato estatal

Los funcionarios escolares de Broward indicaron que se reunieron con los directores el martes, para hablar sobre la implementación de tapabocas y les dijeron a los maestros que si los niños no quieren usar una máscara, deben ser enviados a la oficina.

“Si no tienen una excepción calificable, queremos proporcionarles un tapabocas. Queremos seguir instándoles a que usen la mascarillas”, dijo el jefe de personal de las escuelas de Broward, Jeffrey Moquin.

Esta decisión se tomó tras la nueva ola de Covid-19 que ha habido en el condado, que ha hecho que los centros hospitalarios del condado colapsen.

Los estudiantes que no cumplan con este mandato, podría tener sanciones en pleno inicio del año escolar.

“Si un estudiante ignora descaradamente la salud y seguridad de los demás y / o se niega a cumplir con el uso de una cubierta facial, la disciplina estará de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante”, establece la regla del distrito.

Public school students return to class in Broward County with masks on https://t.co/0kaHnEQayo

— SANDALIO CARMONA (@SANDALIOCARMONA) August 18, 2021