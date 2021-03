En este inicio de semana y de mes los habitantes de Florida lidian una vez más con temperaturas muy por encima de la media.

Es posible que se rompan algunos récords de mañana cálida y la tarde del lunes también serán algo caluroso. Tal vez no rompa los límites pero los máximos llegarán a mediados de los 80 °F (26°C) y se sentirán como temperaturas de 90°F (26°C) o más.

This week's March kickoff to deliver some #spring fever to parts of the country, relatively speaking. https://t.co/qftrbHjb3d pic.twitter.com/NNV6uFwGeJ

— The Weather Channel (@weatherchannel) February 28, 2021