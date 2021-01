Florida ha identificado su primer caso de la nueva y más infecciosa cepa de COVID-19 este jueves.

El Departamento de Salud de Florida tuiteó: “Florida tiene pruebas del primer caso identificado de la variante COVID-19 del Reino Unido”, reportó Telemundo51.

El paciente es un hombre de unos 20 años del condado de Martin, según el Departamento de Salud de Florida. No tiene antecedentes de viajes.

“El Departamento está trabajando con los CDC en esta investigación. Alentamos a todos a continuar practicando la mitigación de COVID-19”, tuiteó el departamento.

