Florida se mantiene firme en su tendencia ascendente al registrar más de 16.000 hospitalizados por la COVID-19.

El jueves se confirmó que 16,973 personas estaban ingresadas en el estado con COVID-19, según la Asociación de Hospitales de Florida (FHA por sus siglas en inglés), reportó Local10.

La FHA ha estado publicando gráficos diarios que muestran la preocupante trayectoria en las hospitalizaciones por COVID. Las cifras actuales casi duplican el pico de 2020.

Según las métricas de la FHA, el 34.1% de todos los pacientes hospitalizados tienen COVID-19, y el 54.2% de los pacientes adultos de UCI tienen COVID.

Broward y Miami-Dade han estado entre los condados líderes en la nación en nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

As of August 16, national forecasts predict 3,300–13,500 new #COVID19 deaths will likely be reported during the week ending September 11. That would bring the projected total number of U.S. deaths to 638,000–664,000. More: https://t.co/rcqjOX3Ypl . pic.twitter.com/g0WCpqCNsK

Florida ha estado reportando un promedio de 20,000 nuevos casos de COVID-19 en los últimos siete días de los cuales hay datos disponibles en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El estado reportó 15,402 nuevos casos a los CDC el miércoles, que fue la menor cantidad desde el 8 de agosto.

Estimates show the Delta variant caused nearly 99% of recent #COVID19 cases in the United States. Help protect yourself against Delta & other variants of the virus that causes COVID-19 by getting vaccinated.

More about variant proportions in your area: https://t.co/Oymzenmv0N. pic.twitter.com/W7ysPpFhgg

— CDC (@CDCgov) August 19, 2021