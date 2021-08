Publix está ofreciendo vacunas de refuerzo de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 a personas con inmunodeficiencia moderada o grave.

La cadena de supermercados de la Florida hizo el anuncio apenas unos días después que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) modificara su autorización de uso de emergencia para ambas vacunas.

Ello con el fin de permitir que algunas personas con sistemas inmunitarios más débiles reciban una tercera dosis, reportó ElNuevoHerald.

Los CDC también recomiendan la tercera dosis para las personas inmunodeprimidas y tienen en línea una lista de los padecimientos que hacen que alguien sea elegible para la tercera dosis.

Esto incluye a cualquier persona que se esté sometiendo a un tratamiento contra tumores cancerosos o cáncer de la sangre, tenga VIH avanzado o sin tratar o que haya recibido un trasplante y esté tomando medicamentos que supriman su sistema inmunitario.

