Los vientos del noroeste traen 50°F (10°C) a partes del sur de Florida este jueves temprano con una gran caída de humedad también.

Habrá cielos mayormente soleados, baja humedad y temperaturas agradables cercanas a los 80°F (26°C) .

El viernes se ve similar al jueves en Florida, excepto por una o dos lluvias cuando los vientos cambian al noreste un poco más tarde en el día.

