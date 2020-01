Gemma Carrillo: El reconocimiento mundial de títulos universitarios

Los países miembros de la UNESCO (Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) llevan varios años tratando de trabajar en una propuesta para que todos los países miembros de esta organización hagan un reconocimiento mundial con respecto a los egresados universitarios de diferentes países y con esto evitar los procesos burocráticos y caros de apostillado para que los diplomas tengan efectos en un país en el cual no se emitió.

Por Gemma Carrillo

Su objetivo es “facilitar la movilidad y la inclusión”, “dar a todos los estudiantes el derecho a la educación y dar a los países la oportunidad de no desaprovechar las competencias de las personas en movimiento”, dijo la directora adjunta de la UNESCO, Stefania Giannini. Esta medida beneficiaría a los migrantes que muchas veces no tienen claro cuál será su país de acogida por lo cual desde su nación natal no pueden hacer el proceso de apostillado.

Un documento que de momento está resolviendo el tema, pero solo para la migración irregular es un Pasaporte de Calificación emitido por la UNESCO que está basado en el modelo del Pasaporte Europeo de Calificación de Refugiados, lanzado por la Agencia Noruega para la Garantía de la Calidad en la Educación y el Consejo de Europa.

Los Estados Unidos no es miembro de la UNESCO, por tanto, esta propuesta no se podría aplicar a las personas que vienen de otros países con sus títulos universitarios y por lo tanto creen que no pueden utilizar sus conocimientos en este país.

No obstante, en el estado de la Florida existen diferentes organizaciones que están avaladas por el gobierno para poder revisar los documentos de las personas graduadas de universidades en otros países. Es importante que las personas tengan en su poder los documentos originales que incluyan el título universitario además de las notas de la carrera estudiada.

