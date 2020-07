A pesar de que el departamento de salud publica de la Florida ha reportado casi 11,000 nuevos casos de coronavirus por día durante los últimos cinco días, un récord de 15,000 casos reportados en un día el 12 de julio y un récord de 156 muertes reportadas el 16 de julio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que el estado está en el camino correcto, para superar la pandemia.

“Creo que vamos en una buena dirección”, dijo DeSantis. “Tuvimos un mayo muy tranquilo y principios de junio. Fuimos afortunados de eso. Si miras esas visitas de enfermedades similares a las de Covid, fueron muy bajas para un estado de nuestro tamaño, de manera consistente. Y luego, cuando comenzaste a ver más ola aquí creo que la gente realmente hizo caso a las directrices “.

El gobernador republicano volvió a desestimar los reportes fatales de la región asegurando que la población no debe ser engañada. Dijo asimismo que muchos de los decesos reportados podrían corresponder a varias semanas e incluso meses y no diarias. «Cuando el estado informa eso no significa que esas muertes ocurrieron anoche», aseveró a los medios locales. Al mismo tiempo insistió en que la tasa de positividad del estado se ha estabilizado.

«Definitivamente estamos en una mejor dirección. Creo que el sur de la Florida se está normalizando y Miami está mostrando algunos signos de mejoría», expresó en alusión al condado que los expertos han comparado con la ciudad china de Wuhan donde surgió el brote del virus a comienzos de este año. En las últimas 24 horas el condado de Miami-Dade, el más afectado, reportó cerca de 3.000 infecciones de las 9.000 que se informaron en todo el estado.

As of July 21: In the last 7 days, #COVID19 cases increased in the US. Ten states reported more than 10,000 new cases w/ 3 states each reporting more than 60,000 new cases. Wear face coverings. Stay 6 feet away from others & wash your hands. See more data: https://t.co/4Ku7nKLZCq pic.twitter.com/0QDOewhbbw

— CDC (@CDCgov) July 22, 2020