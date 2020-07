Este miércoles 15 de julio se registró una violación a la seguridad de la red social Twitter por la que se congelaron cuentas verificadas de importantes personalidades.

La compañía informó a los usuarios que es posible que no puedan tuitear o restablecer sus contraseñas mientras intentan solventar el problema, considerado la mayor violación de seguridad en la historia de la compañía.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020